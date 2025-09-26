Доля свободных офисов в Москве сохранилась на низком уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 2023 года в Москве наблюдается сокращение свободных площадей на фоне высокой деловой активности. При этом на рынке наблюдается переход к фазе устойчивого равновесия, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заммэра Марию Багрееву.

По итогам второго квартала этого года доля свободных офисных площадей в столице сохраняется на низком уровне – она составила 5%, сократившись всего на 1,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В сегменте класса А вакантность снизилась на 1,4 процентного пункта, а в сегменте В – на 0,7, рассказала вице-мэр.

Она отметила, что, по прогнозам аналитиков, к концу декабря доля свободных офисов в городе не превысит 4,9%, что демонстрирует тенденцию в стабилизации рынка. Сложившаяся тенденция, по мнению Багреевой, объясняется завершением оптимизации площадей со стороны арендаторов.

Цены за аренду также стабилизировались. Показатель в среднем увеличился на 2% при сравнении с первым кварталом, составив 29,2 тысячи рублей за квадратный метр.

За первое полугодие было подписано договоров покупки и аренды офисов классов А и В в общей сложности на 0,7 миллиона "квадратов", что на 15% больше, чем годом ранее. Такие показатели связаны с эффектом высокой базы 2024 года.

В то же время активность стала равномернее распределяться по отраслям. Лидирующие позиции сохраняют IT и коммуникации, профессиональные услуги, добыча и производство – в совокупности 57% от объема сделок.

Статистика подтверждает постепенное смещение рынка от всплесков к стабильной деятельности. В концу года запланирован ввод до 600 тысяч "квадратов" недвижимости, большинство из которой возводится под конкретных заказчиков.

С января по июнь Мосгосстройнадзор оформил 22 разрешения, позволяющих построить объекты деловой инфраструктуры общей площадью почти 556 тысяч "квадратов", указал председатель ведомства Антон Слободчиков. С его слов, инвесторы делают ставку на проекты с гибкими планировками и продуманной средой, которые отвечают экологическим стандартам и оснащены интеллектуальными инженерными системами.

Ранее в Таганском районе Москвы завершилось строительство делового центра площадью 17,2 тысячи "квадратов". Здание находится в Костомаровском переулке. 11 наземных этажей займут офисы, а на 2 подземных разместится парковка на 59 машино-мест.