Володин призвал сделать бесплатными услуги в электронных дневниках

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале призвал сделать услуги в электронных дневниках бесплатными.

По словам депутата, родители жалуются, что им приходится покупать подписку, если вход в электронный дневник осуществлялся не через браузер, а приложение, которое удобнее веб-версии.

"Также некоторые учебные материалы доступны только за отдельную плату. Подобное недопустимо. В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными", – добавил Володин.

В 2025 году "Электронному дневнику" платформы "Московской электронной школы" (МЭШ) исполнилось 11 лет. Для учеников "Электронный дневник" дает возможность видеть расписание уроков, оценки, домашние задания и материалы для подготовки к ним. Родители же могут посмотреть успеваемость ребенка, выбрать для него кружки и секции, оформить справку об обучении или напрямую связаться с учителем.