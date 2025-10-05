Собянин: 11 лет исполнилось "Электронному дневнику" МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Электронному дневнику" платформы "Московской электронной школы" (МЭШ) исполнилось 11 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.



"Сегодня, в День учителя, хочу еще раз поблагодарить педагогов. Чтобы сделать их работу эффективнее, мы развиваем современные городские услуги и сервисы, которые помогают в обучении детей и организации учебного процесса", – написал он.

Для учеников "Электронный дневник" дает возможность видеть оценки, расписание уроков и контрольных, домашние задания и материалы для подготовки к экзаменам. Также здесь можно свериться с расписанием кружков и секций.



При помощи сервиса родители могут получить полную картину школьной жизни ребенка. Для них там представлены успеваемость, прогресс в учебе и единое расписание уроков и внешкольных занятий. Они могут выбрать кружки и записать в них детей, оформить электронную справку об обучении или напрямую связаться с учителем.



"Электронный дневник" доступен на mos.ru, в МЭШ, в приложениях "Дневник МЭШ", "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

Ранее столичные колледжи подключили к цифровой платформе "Московской электронной школы". Для студентов и педагогов обучение станет удобнее и современнее. Учащимся доступен сервис "Колледж МЭШ" в веб-версии на school.mos.ru и мобильном приложении.

