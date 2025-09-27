Собянин рассказал о подключении столичных колледжей к МЭШ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные колледжи подключили к цифровой платформе "Московской электронной школы" (МЭШ), сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, для студентов и педагогов обучение станет удобнее и современнее. Учащимся доступен сервис "Колледж МЭШ" в веб-версии на school.mos.ru и мобильном приложении.

Ресурс разработан на основе электронного дневника московских школьников. Интерфейсы похожи, поэтому студенты быстро освоят новые функции, подчеркнул градоначальник.

В МЭШ учащиеся колледжей могут посмотреть расписание занятий и мероприятий по практической подготовке, домашние задания и электронную зачетную книжку. Данные там отображаются по семестрам и напоминают бумажную версию документа.

Педагоги же используют электронный журнал для планирования и организации занятий, а также библиотеку МЭШ, которая регулярно пополняется новым контентом по практическим и общеобразовательным дисциплинам.

Как указал Собянин, для интеграции колледжей в цифровую образовательную среду обновили их IT-инфраструктуру. Для этого приобрели свыше 3 тысяч ноутбуков для преподавателей и установили более 5,5 тысячи точек Wi-Fi.

"В будущем планируем расширять и дорабатывать возможности сервисов МЭШ для колледжей с учетом специфики среднего профессионального образования", – добавил глава города.

Ранее в МЭШ появился чат-бот на основе искусственного интеллекта. Он будет помогать учителям создавать образовательную программу, а именно готовить контент, подбирать материалы и формировать необходимые тестовые задания. Данный проект разработали в рамках программы цифровой модернизации столичного образования.