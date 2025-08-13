Собянин: цифровые сервисы МЭШ внедрят в Ямало-Ненецком автономном округе

Цифровые сервисы "Московской электронной школы" внедрят в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в MAX.

Сервисы и подсистемы МЭШ заработают на Ямале со второй четверти учебного года. Столичные наработки станут основой для цифровой образовательной платформы региона.

"Московской электронной школой" начнут пользоваться все 128 ямальских школ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.