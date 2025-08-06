Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 100 улиц благоустроят на северо-востоке Москвы в текущем году. Работы начались уже на 81 улице, включая Широкую, Лескова и Бутырскую, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе 108 в Северо-Восточном административном округе", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Основная задача программы состоит в обеспечении комфортного передвижения водителей и пешеходов, организации удобных маршрутов к жилым кварталам, транспортной и социально значимой инфраструктуре.

В рамках работ специалисты заменят свыше 1,2 миллиона квадратных метров асфальта на проезжей части и более 300 тысяч квадратных метров на тротуарах, расширят пешеходные дорожки, организуют новые наземные переходы, обустроят парковочные карманы, установят фонари с энергоэффективными светильниками, оборудуют современные остановки с электронными табло, беспроводной связью и зарядками, а также обустроят более 960 тысяч квадратных метров газона.

Кроме того, в 2025 году в Москве приведут в порядок более 80 популярных мест в разных районах. Работы запланированы в парках, скверах, бульварах, на площадях и в общественных пространствах. Основная часть благоустройства пройдет за пределами центральной части города.

