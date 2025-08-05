Москвичи могут следить за содержанием парков через портал "Наш город"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москвичи могут вносить вклад в сохранение столичных парков и формирование комфортной городской среды благодаря порталу и мобильному приложению "Наш город". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Современные технологии позволяют горожанам оперативно сообщать о недочетах в содержании территорий, цветников, детских или спортивных площадок.

В заявке можно пожаловаться на неработающие светильники, поврежденные плафоны фонарей и опоры освещения. Также москвичи могут проинформировать о повреждений тактильной плитки, которая является наземным указателем и помогает незрячим людям ориентироваться в пространстве.

Кроме того, благодаря порталу "Наш город" жители столицы могут указать на вандальные надписи или загрязнения на информационных указателях, лестницах, мостиках, скамейках или урнах.

В среднем специалисты решают вопросы за 6 рабочих дней, поскольку проведение работ требует закупки, доставки, монтажа и установки нового оборудования. Ответственные службы смогли решить уже свыше 38 тысяч вопросов, которые связанны с парками.

Чтобы оставить заявку, нужно зайти в свой аккаунт на портале или в мобильном приложении "Наш город", нажать на кнопку "Сообщить о проблеме", после чего необходимо выбрать зеленую зону на карте и нужную тему из перечня. В форме следует прикрепить фотографию.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в настоящее время 90% жителей Москвы проживают в непосредственной близости от зеленых зон. В небольших районных парках и скверах создаются все условия для отдыха и занятий спортом.

Например, в 2024 году были проведены работы по благоустройству скверов у храма преподобной Евфросинии на Нахимовском проспекте и на Северном бульваре в Отрадном, а также парка "Юность" в районе Щукино.

