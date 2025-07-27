Сергей Собянин: 90% москвичей живут в пешей доступности от зеленых территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В настоящее время 90% жителей Москвы проживают в непосредственной близости от зеленых зон, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В небольших районных парках и скверах создаем все условия для отдыха и занятий спортом", – подчеркнул мэр.

Например, в 2024 году были проведены работы по благоустройству скверов у храма преподобной Евфросинии на Нахимовском проспекте и на Северном бульваре в Отрадном, а также парка "Юность" в районе Щукино. Кроме того, был обновлен парк "Усадьба Трубецких", напомнил градоначальник.

В этом же году, по его словам, в Народном парке в Ховрине появятся две детские игровые зоны. Специалисты в том числе обновят спортивную часть парка, обустроив там площадку для командных игр, а также установив тренажеры и теннисные столы. Там же обустроят многоуровневый амфитеатр, зоны с навесами-зонтиками, круглыми скамейками и качелями.

В свою очередь, в сквере, расположенном вдоль улицы Молодцова в Южном Медведкове, создадут детскую площадку, спортивную зону и места для тихого отдыха. Причем там же появятся яркие цветники.

В настоящее время в парке "Дубрава" в Куркине проходят работы по обновлению детских и спортивных площадок. Рабочие меняют оборудование и покрытие, а также восстанавливают сухой фонтан и устанавливают лежаки у пруда.

Изменения ожидаются и в парке "Янтарная горка" на востоке столицы. В частности, здесь будут установлены игровые комплексы для детей разных возрастов. Для любителей активного отдыха будут доступны уличные тренажеры, турники, столы для настольного тенниса и универсальная площадка.

Между тем территорию у станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро ждет масштабное озеленение. Оно охватит почти 40 тысяч квадратных метров. Его планируется выдержать в стилистике парка "Тюфелева роща".

В рамках всего проекта на территории площадью 60 тысяч квадратных метров, помимо зеленых насаждений, устройства газона и цветников, выполнят асфальтирование и мощение гранитной плиткой.

