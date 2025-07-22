Собянин: в Москве будет обновлено и создано более 1,5 тыс детских площадок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 1 500 детских площадок и более 800 спортивных площадок обновят и создадут с нуля в этом году в Москве в рамках масштабной программы благоустройства городской среды. Об этом на своем сайте рассказал Сергей Собянин.

"Благоустройство – непрерывный процесс улучшений. Созданную когда-то инфраструктуру необходимо периодически обновлять. Кроме того, постоянно появляются новые идеи и проекты, достойные реального воплощения", – отметил мэр столицы.

Он напомнил, что программа благоустройства отвечает целям сразу нескольких национальных проектов, включая "Инфраструктура для жизни". При этом современные детские площадки должны соответствовать не только стандартам безопасности и комфорта, но и должны быть зонированы по возрасту, при наличии места.

"На них ребята могут развивать ловкость, улучшать координацию, узнавать что-то новое. А родители – присматривать за детьми с удобных лавочек или стать участниками игры. При этом многие комплексы – настоящие арт-объекты, отсылающие либо к истории района, либо к определенной тематике", – сказал Собянин.

Например, в Бабушкинском районе в сквере "Красная дорожка" появится игровой комплекс в виде самолета, во Внукове возведут парк детства в авиационной тематике с горками, лазалками, качелями и каруселями. На последней детской площадке появится тематическая фотозона, где можно будет сделать фото в образе пилота и стюардессы.

Тематику воды и подводных обитателей обыграют в оформлении игровой зоны в Ивановском районе. Там не только появится покрытие цвета морской волны, но и лазалка в виде кита. Также мини-скалодром, горки, лазалки и паутинки возведут у Беловежского пруда в Можайском районе.

Собянин добавил, что в Москве стали чаще появляться различные интерактивные модули: "Азбука Морзе", "Музыкальные инструменты", "Электрическая цепь и Электрический лабиринт", "Кинематограф" и многие другие.

"Благодаря таким площадкам ребята развивают воображение и логическое мышление, а родители могут выступать в роли экспертов и помогать ребенку лучше понять работу физических явлений. В этом году сделаем еще 17 таких игровых зон", – сказал мэр.

Кроме того, москвичи смогут посетить театр теней, который возведут в Бескудниковском районе. Он будет представлять собой пьедестал со светом, направленным на панель белого пластика. При этом игровой комплекс "Слушай город" поможет ребятам услышать шум города и понять окружающие звуки.

На улице Крупской в Ломоносовском районе появится игровой комплекс "Наукоград". Он состоит из двух этажей, которые соединены канатным лазом, а также включает балансиры, горки и развивающие панели.

"Здесь будет и развивающий модуль "Стилофон", который поможет детям создавать мелодии и совершенствовать музыкальные навыки. Третий модуль познакомит с принципами работы генератора и светотехникой. Будет и модуль "Слушай город", – добавил Собянин.

В программу благоустройства входят и спортивные площадки. В текущем году в столице планируется установить как привычные многофункциональные зоны для занятий спортом, футбольные поля и турники, так и более редкие памп-треки и скейт-парки.

Спортивный кластер появится на 2-й Вольской улице в Некрасовке: турники, снаряды, корт для падел-тенниса, скейт-парк и большое универсальное спортивное поле, которое зимой будет использоваться для катания на коньках.

"Завершили работы в Спортивном сквере в Северном Бутове. Помимо футбольного поля, обустроили беговые дорожки, воркаут-зону с уличными тренажерами, места для занятий баскетболом и игры в настольный и большой теннис", – уточнил мэр.

В Ясеневе уже возвели спортивное пространство на Ясногорской улице, включающее поле для футбола, баскетбольную площадку, беговые дорожки, территорию для уличного воркаута.

Спортплощадка, уличные тренажеры, скейт-парк и полоса препятствий появятся в районе Ивановское у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов, а в Вешняках на Кетчерской улице обустроят скейт-парк, памп-трек, установят уличные тренажеры, столы для настольного тенниса, площадку для баскетбола и стритбола, обычную спортивную площадку и фитнес-станцию "Русский ниндзя".

"В Южном Медведкове в сквере вдоль улицы Молодцова обустроим спортивную полосу, где установим теннисные столы и две фитнес-рамы "Русский ниндзя". Тренажер подойдет для ежедневных тренировок и подготовки к соревнованиям", – заключил Собянин.

Ранее стало известно о планах столичных властей благоустроить в текущем году свыше 200 зон для отдыха пешеходов. Более чем на 170 улицах планируется обновить лавочки и урны, а также установить велопарковки. Большая часть обновляемых зон отдыха находится в центре столицы – там работы затронут 39 улиц.

