Асфальт заменят на улице Крылатские Холмы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты приведут в порядок участок улицы Крылатские Холмы в Москве по программе комплексного благоустройства. Всего будет уложено более 77 тысяч квадратных метров покрытия на проезжей части и свыше 50 тысяч "квадратов" – на тротуарах, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Протяженность участка составляет 3,5 километра. Он соединяет жилые комплексы, парки и спортивные сооружения, а также проходит от Рублевского шоссе к Осенней улице.

Для удобства горожан специалисты намерены расширить пешеходные дорожки, сделать новые переходы, заменить бетонные фонарные столбы на почти 100 современных металлических со светодиодными светильниками, смонтировать свыше 50 опор контрастного освещения, установить новые остановки, навесы от непогоды и электронные табло.

Также они уложат более 37 тысяч квадратных метров газона, заменят урны и скамейки. Работы планируется завершить осенью.

Основная задача комплексной программы благоустройства состоит в формировании комфортного передвижения транспорта и пешеходов и организации удобных маршрутов.

До конца года в Москве благоустроят более 700 улиц. Работы также затронут Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую набережные. Специалисты поменяют покрытие тротуаров и дорог, сделают удобные парковочные карманы и новые наземные переходы с опорами контрастного освещения.

