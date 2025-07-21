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21 июля, 15:19

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в Бутовском лесопарке появился спортивный сквер

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Спортивный сквер появился в Бутовском лесопарке после завершения комплексного благоустройства между улицами Академия Глушко, Новобутовской, Поляны и Новобутовским проездом, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Работы проводились на части территории, площадь которой составляет 19 гектаров. В сквере оборудовали футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол, для большого и настольного тенниса, силовых и кардиоупражнений. Кроме того, там сделали детские площадки, площадку для выгула собак, зоны отдыха с качелями, а также смонтировали наружное освещение.

"Теперь у жителей Северного Бутова есть уютная локация для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе", – отметил мэр.

Тем временем в Южном Бутове на Остафьевской улице появился спорткомплекс "Максимум" с бассейном и ледовой ареной. Горожане смогут заниматься там хоккеем, футболом, теннисом и плаванием. Здание возвели менее чем за 2,5 года.

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