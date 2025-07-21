Собянин объявил об открытии нового спорткомплекса в Южном Бутове

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Спортивный комплекс (СК) "Максимум" с бассейном и ледовой ареной появился в Южном Бутове на Остафьевской улице. В торжественной церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

"Очень важно, конечно, чтобы в каждом районе создавалась своя инфраструктура спортивная, социальная: детские сады, школы, поликлиники, МФЦ; транспортная система, благоустройство", – подчеркнул мэр.

Теперь жители Южного Бутова в новом спортивном комплексе смогут заниматься разными видами спорта: хоккеем, футболом, теннисом и плаванием. По словам градоначальника, очень важно, что для этого больше не нужно будет выезжать в центр города. Также в столичном районе завершили создание спортивного кластера, отметил Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, спорткомплекс возвели менее чем за 2,5 года. Строительные работы начались в декабре 2022 года, а завершились в марте текущего года. Финансировался проект за счет городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы (АИП).

Комплекс представляет собой двухэтажное здание общей площадью 8 750 квадратных метров. Проектировщики предусмотрели в нем ледовое поле 30 на 60 метров, а также два плавательных бассейна 25 на 16 и 10 на 6 метров соответственно. В зоне бассейнов организовали двусветное пространство, а высота потолков в этом месте достигает 13,6 метра.

"Максимум" стал одним из первых столичных объектов, где смонтировали умные камеры. Это необходимо для безопасности посетителей. Если посетитель бассейна проведет под водой больше, чем 10 секунд, дежурный тренер получит сигнал на специальный браслет.

Кроме того, в СК есть медблок, буфет, зал общей физической подготовки. Ожидается, что объект смогут посещать свыше 2 тысяч человек в день, а его единовременная пропускная способность составит 150 человек. В режиме массового катания на льду это число может достигать свыше 200 человек.

СК "Максимум" вошел в состав спортивного кластера, наряду с другими объектами, возведенными инвесторами – "Спорт Станция" и "Монтреал" с крытыми футбольными полями, теннисными кортами и ледовыми аренами. При этом территория, прилегающая к СК, была благоустроена.

Также в текущем году в Бутовском лесопарке завершили комплексное благоустройство части территории, прилегающей к храму святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, между улицами Академика Глушко, Новобутовской, Поляны и Новобутовским проездом. Центральным элементом проекта стало создание спортивного сквера площадью 3,8 гектара.

Сквер включает в себя сразу пять спортплощадок – поле для игры в футбол, универсальную площадку для игр в баскетбол и большой теннис, площадку для ниндзя-спорта, зону для настольного тенниса, а также площадку с тренажерами.

В сквере оборудовали детские площадки, зоны для спокойного отдыха и площадку для выгула собак. Всего с 2011 года в Москве построили 338 спортивных объектов, свыше 150 из которых стали новыми физкультурно-оздоровительными комплексами. Власти также планируют возвести еще 101 подобный объект до 2027 года.

Ранее мэр столицы и глава Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о строительстве крытого всесезонного серфинг-центра. Объект должен появиться на территории "СберСити" – нового квартала в Рублево-Архангельском на западе Москвы. Общая площадь центра составит 30 тысяч квадратных метров. Окончание работ запланировано на 2028 год.

