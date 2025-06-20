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20 июня, 14:58

Мэр Москвы

Собянин: в Москве построят уникальный крытый всесезонный серфинг-центр

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Крытый всесезонный серфинг-центр появится на территории "СберСити" – делового и жилого района, который формируется в Рублево-Архангельском на западе Москвы. Соглашение о строительстве подписали Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Документ предусматривает возведение объекта площадью 30 тысяч квадратных метров. В его состав будут включены пространство для серфинга, крытый пляж с детским аквапарком, термальный центр со СПА и фитнесом. Окончание работ запланировано на 2028 год.

В бассейне площадью свыше 12 тысяч "квадратов" будет несколько зон, предназначенных для тренировок спортсменов. Одновременно там смогут заниматься более 90 серферов.

Современное оборудование и технологии позволят создавать порядка 30 типов волн, высота которых может достигнуть двух метров. Паузы между ними могут составить 8–16 секунд. Также будет возможность настраивать волны под разные стили и уровень катания.

При этом продолжительность проезда по самой длинной волне составит около 30 секунд, что делает возможным организацию профессиональных соревнований по серфингу.

Ранее мэр Москвы и президент банка ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о строительстве трех спортобъектов общей площадью 49,3 тысячи "квадратов" в Мнёвниковской пойме. В будние дни там смогут тренироваться до 1,1 тысячи человек, а во время мероприятий объекты будут вмещать до двух тысяч зрителей.

Собянин осмотрел новый спорткомплекс "Стальной" на северо-востоке Москвы

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