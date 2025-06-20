Собянин: три спортивных объекта построят в Мневниковской пойме к 2029 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Соглашение о возведении 3 спортобъектов суммарной площадью 49,3 тысячи "квадратов" в Мнёвниковской пойме подписали в рамках Петербургского международного экономического форума Сергей Собянин и президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что на Нижних Мневниках построят многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс – дворец спорта с двумя ледовыми площадками для хоккея и фигурного катания, универсальным спортивным залом, залами спортивной гимнастики и единоборств. Также там появится теннисный центр с 12 тренировочными кортами, многофункциональной спортзоной и эксплуатируемой крышей, и дворец бильярда.

В указанных спорткомплексах в будни смогут до 1,1 тысячи человек. На мероприятиях объекты смогут вмещать до 2 тысяч человек.

Возведение завершится в Мнёвниковской пойме в 2029 году.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс "Севастопольский" открылся после капремонта о программе "Спорт Москвы" в Черемушках. В рамках проведенных работ был полностью обновлен пятиэтажный комплекс. Специалисты привели в порядок фасад и кровлю, заменили электропроводку, вентиляцию, напольное покрытие, дверные и оконные конструкции.

В здании установили удобную навигацию – указатели, таблички, информационные панели. Кроме того, объект оснастили поручнями, широкими пандусами и кнопки вызова персонала для маломобильных гостей.

В комплексе всего переоборудовали 14 спортзалов. А на территории создали места дял занятий спортом на свежем воздухе.

