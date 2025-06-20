Спорткомплекс "Севастопольский" открылся после капремонта в Черемушках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спортивный комплекс "Севастопольский" открылся после капитального ремонта в районе Черемушки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Комплекс находится по адресу улица Новочеремушкинская, дом 64/3. Ремонт проводился в рамках госпрограммы "Спорт Москвы".

Специалисты полностью обновили пятиэтажный комплекс, отремонтировав фасад и кровлю, а также заменив электропроводку, вентиляцию, напольное покрытие, дверные и оконные конструкции.

Внутри также появилась интуитивно понятная система навигации: теперь посетители смогут сориентироваться по указателям, расположенным на каждом этаже, табличкам на дверях и информационным панелям. Кроме того, в ходе ремонта уделили особое внимание созданию доступной среды. В частности, были установлены поручни, широкие пандусы и кнопки вызова персонала для маломобильных гостей.

Всего было переоборудовано 14 спортзалов. Внутри установили современные тренажеры "Скамья Скотта", "Кроссовер", "Гравитрон", "Бицепс-машина" и прочие. В залах гимнастики оборудовали шведские стенки, хореографические станки, коврики, блоки и зеркала, а в залах единоборств – боксерские мешки, татами и специализированные маты.

Около здания также были обустроены места для занятий спортом на свежем воздухе. На современном прорезиненном покрытии установлены турники, уличные тренажеры и скамейки. Все желающие могут заниматься на площадке в любое время года.

Отмечается, что в комплексе проводят занятия по художественной гимнастике, кикбоксингу, спортивному ориентированию, чир-спорту, тхэквондо, спортивной борьбе и эстетической гимнастике центра спорта и образования "Самбо-70".

В рамках проекта "Лето в Москве" для жителей столицы доступны бесплатные современные спортивные площадки, которые открылись под открытым небом. Люди могут заниматься на площадках различными видами спорта: падел-теннисом, пляжным волейболом, настольным теннисом и скейтбордингом.

Помимо этого, марафон тренировок пройдет в Южном спортивном ядре Олимпийского комплекса "Лужники" 28 и 29 июня. Принять участие в мероприятии смогут опытные и начинающие поклонники здорового образа жизни. Для юных гостей будет разработана специальная программа, включающая в себя спортивные и развлекательные мероприятия.