Четыре спортивных масштабных инвестпроекта появятся в Мнёвниковской пойме

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Четыре спортивных масштабных инвестпроекта реализуются инвесторами в настоящее время на территории Мнёвниковской поймы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что для реализации данных проектов город выделил примерно 15 гектаров земли. Там будут построены ледовые площадки, футбольные поля, теннисный центр и иные объекты общей площадью более 150 тысяч квадратных метров.

Реализация масштабных инвестпроектов позволяют инфраструктурно развивать территории и увеличить количество рабочих мест. Например, в этом году для Российского футбольного союза (РФС) был предоставлен участок площадью более 6 гектаров.

На данной территории возведут Центр подготовки сборной России по футболу, где обустроят 4 тренировочных поля, а также здания для временного размещения спортсменов, работы штаба сборной, научно-медицинского диагностического блока, учебной зоны и агрономической службы. Также там построят помещения для работы видеоарбитров, которые будут обслуживать матчи Российской Премьер-лиги (РПЛ), Кубка России и Первой лиги.

Кроме того, город выделил для инвестора свыше 3,6 гектара для строительства спорткомплекса, где будет организована арена для игры в хоккей и занятий фигурным катанием, а также залы для единоборств и гимнастики.

Помимо этого, была предоставлена территория площадью более 2,2 гектара, на которой возведут теннисный центр с 11 кортами для большого тенниса, 9 площадками для падел-тенниса, 3 участками для бадминтона, 2 кабинами для сквоша и 8 столами для пинг-понга.

Также специалисты строят на участке площадью 3,03 гектара Международную хоккейную академию Александра Овечкина. Там можно будет тренироваться и заниматься спортом весь год. Более того, появится возможность проводить турниры для Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и культурно-массовые мероприятия.

В эксплуатацию объект будет введен в следующем году. В здании обустроят 5 ледовых арен и основное поле. После завершения работ академия сможет вмещать 1 480 зрителей.

С 2016 года в рамках масштабных инвестиционных проектов инвесторам передали свыше 1,1 тысячи гектаров земли. На этих территориях появляются производства, технопарки, школы, спортивные комплексы и медицинские учреждения.

По словам Сергея Собянина, в данный момент реализуются 334 проекта в рамках МаИП, завершены 220. Среди них – производственный комплекс по изготовлению автокомпонентов в Бирюлеве Западном, новый цех по выпуску скоростных лифтов в Гольянове, ледовый дворец в Мнёвниковской пойме и спорткомплекс с бассейном "Раменки".

