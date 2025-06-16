Марафон тренировок пройдет в Москве 28 и 29 июня

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Марафон тренировок пройдет в Южном спортивном ядре Олимпийского комплекса "Лужники" 28 и 29 июня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Принять участие в мероприятии смогут опытные и начинающие поклонники здорового образа жизни. Для юных гостей будет разработана специальная программа, включающая в себя спортивные и развлекательные мероприятия.

В ходе марафона гости смогут посетить групповые занятия по различным направлениям, в том числе по джампингу, стретчингу, фит-року, йоге и зумбе. Также пройдут танцевальные и детские тренировки. Занятия будут проводиться под руководством тренеров из ведущих спортивных студий Москвы.

"Кроме того, посетителей Олимпийского комплекса "Лужники" ждут ниндзя-полоса, силомер, армрестлинг, зона городских видов спорта, петанк, мини-гольф, футбольная мельница, сабсоккер и многое другое", – говорится в сообщении.

Марафон будет проходить в два дня с 11:30 до 19:00. В перерывах между тренировками участники смогут отдохнуть на специально оборудованных площадках, где будут доступны смузи-бар, сухой бассейн и фотозоны. Вместе с тем организаторы подготовили диджей-сеты, барабанное шоу и выступления артистов.

Мероприятие позволит всем желающим выбрать понравившееся фитнес-направление или попробовать разные виды тренировок на одной площадке. Каждая из них направлена на развитие определенных групп мышц и общее улучшение физического состояния организма.

Участие в марафоне бесплатное, однако на некоторые занятия потребуется предварительная регистрация, которую можно пройти по ссылке.

Ранее в Москве стартовал летний сезон тренировок под открытым небом в сети районных центров "Место встречи". Горожане могут бесплатно заниматься йогой, танцевальным фитнесом, растяжкой и зумбой. Тренировки помогут тысячам жителей укрепить свое здоровье, а также отдохнуть, перезагрузиться и провести время в приятной атмосфере единомышленников.