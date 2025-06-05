Москвичам рассказали, где найти бассейны под открытым небом

Синоптики пообещали москвичам жаркие дни в ближайшее время, а значит, стоит смело планировать отдых у воды. Расскажем, в каких бассейнах можно поплавать под открытым небом и насладиться летом.

"Лето в Москве"

В рамках проекта "Лето в Москве" подготовили более 30 зон для плавания, 14 из которых находятся в столичных парках. В открытых бассейнах вода всегда комфортной температуры: в детских бассейнах и джакузи – плюс 30–32 градуса, во взрослых – 26–28. На площадках есть индивидуальные шезлонги, раздевалки и душевые, а также бар с напитками и снеками и пункты проката. За безопасностью следят врачи и спасатели.

Например, в парке "Ходынское поле" гостей ждут сразу два бассейна – взрослый и детский. Здесь можно позагорать на удобных шезлонгах, искупаться и даже отдохнуть в джакузи. Плюс для юных посетителей подготовили детские зоны. Если хочется отдохнуть от суеты, прекрасным местом станет парк "Дубки". А для семейного отдыха подойдет, например, площадка в парке имени Юрия Лужкова.

Цена: взрослый билет стоит от 400 рублей, детский и льготный – от 250, для ребенка льготных категорий – от 100. Подробнее с условиями можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Адреса площадок указаны на карте.

"Лужники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отдохнуть у большого 50-метрового и малого 25-метрового бассейнов предлагают в аквакомплексе "Лужники". Здесь можно не только насладиться плаванием и позагорать, но и сыграть в пляжный волейбол, а также освежиться вкусными напитками. Плюс есть опция взять полотенце напрокат и арендовать ячейку в сейфе. При этом гостей просят брать с собой плавательную шапочку и специальную сменную обувь. Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Цена: билет для посетителей старше 14 лет будет стоить от 1 290 рублей, для детей до 13 – от 890 рублей. Подробнее с тарифами можно ознакомиться здесь.

Адрес: улица Лужники, 24, стр. 4.

"Чайка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В комплексе под открытым небом в центре Москвы есть сразу три бассейна: 50- и 25-метровые, а также детский. Температура воды в каждом из них больше 28 градусов, чтобы плавать было максимально комфортно.

Также здесь можно принимать солнечные ванны, отдыхая в пляжной зоне с шезлонгами. В дополнение к этому посетителям доступны гидромассажная зона, тренажеры, банный комплекс и другие услуги.

Цена: стоимость разового посещения начинается от 1 300 рублей. Ознакомиться со всеми тарифами можно здесь.

Адрес: Турчанинов переулок, 3с1.

"Акватория ЗИЛ"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В этом спортивном комплексе есть 50-метровый бассейн под открытым небом. При этом записываться на сеансы свободного плавания не нужно: достаточно прийти за 15 минут, предварительно посмотрев расписание на сайте учреждения.

Дополнением к заплывам на свежем воздухе станет посещение сауны, которая находится неподалеку, и возможность воспользоваться шезлонгами и позагорать. Все это уже входит в стоимость билета.

Цена: стоимость одного сеанса длительностью 45 минут – 700 рублей. Также посетителям предоставляются льготы, о которых подробнее можно узнать по ссылке.

Адрес: улица Автозаводская, 23А, корпус 4.

"Формула воды"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Открытый 25-метровый бассейн принимает посетителей и в многофункциональном спортивном комплексе "Формула воды". При этом можно не только плавать, но и принимать солнечные ванны почти в неограниченном количестве, если купить билет на пляж, который действует целый день. А для любителей бань и саун работает термальный комплекс.

Кроме этого, здесь есть возможность попрыгать в воду – для этого существует специальная зона. А также взять занятия с инструктором и присоединиться к аквааэробике.

Цена: стоимость сеанса в открытом бассейне начинается от 450 рублей. Подробнее здесь. Загруженность пляжной зоны можно узнать по номеру 8 (499) 444-14-78.

Адрес: улица Мироновская, дом 27, строение 2.

