Бассейны в рамках проекта "Лето в Москве" начнут работать 1 июня

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

С 1 июня на фестивальных площадках "Московских сезонов" и в парках начнут работать бассейны под открытым небом в рамках проекта "Лето в Москве". Некоторые из них будут оборудованы и для детей, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Забронировать время для посещения можно с 30 мая на mos.ru. В Москве откроются 30 зон для плавания, а 14 из них будут работать в 12 парках:



"Сокольники";

"Ходынское поле";

"Красная Пресня";

парк 50-летия Октября;

"Митино";

"Дубки";

"Фили";

Серебряный бор;

Измайловский парк;

парк имени Юрия Лужкова;

"Кузьминки" (с 1 июля);

"Москворецкий" (с 1 июля).

Кроме того, бассейны будут открыты на 12 фестивальных площадках "Московских сезонов":



Южное Медведково (пересечение улиц Молодцова и Сухонской);

Вешняки (Вешняковская улица, дом 16);

Гольяново (сквер у Гольяновского пруда);

Свиблово (проезд Серебрякова, напротив владения 14, строения 23);

Некрасовка (сквер у станции метро "Некрасовка");

Марьино (улица Перерва, владение 52);

Братеево (Ключевая улица, владение 22, у станции метро "Алма-Атинская");

Теплый Стан (улица Теплый Стан, владение 1Б);

Тропарево-Никулино (Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4);

Куркино (пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской);

Коптево (Коптевский бульвар, владение 18, парк "Бригантина");

Крюково (бульварная зона 16-го микрорайона).

На Северном речном вокзале, в парке "Остров мечты" и спорткомплексах "Лужники", "Акватория ЗИЛ", "Чайка" и "Формула воды" также есть зоны для плавания.

Жители и гости города смогут воспользоваться шезлонгами, зонтиками, раздевалками, туалетами и душевыми. Для посетителей также будут работать пункты проката полотенец, бары с едой и напитками.

Отмечается, что система водоподготовки обеспечивает безопасное плавание. Вода проходит многоступенчатую фильтрацию и очистку. Кроме того, обеспечивается подогрев с лабораторным контролем и круглосуточным обслуживанием после каждого сеанса.

Летом 2024 года такие бассейны стали популярным местом отдыха. Их посетили около 900 тысяч человек, а 300 тысяч из них выбрали бассейны, которые были доступны для бронирования на mos.ru все лето. Москвичи могли проголосовать в проекте "Активный гражданин" за любимую площадку после завершения сезона.

В рамках проекта "Лето в Москве" с 1 июня стартуют разные мероприятия. Во всех районах столицы будут организовывать благотворительные, культурные и спортивные события. Многие из них будут бесплатными. Проект проходит во второй раз.

Ранее сообщалось, что многофункциональная городская площадка клуб "Москва" заработает на Тверском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве". Гости столицы и горожане смогут посещать клуб ежедневно с 1 июня по 7 сентября. Там организуют свыше 10 пространств.

По воскресеньям на Тверском бульваре ожидаются открытые шахматные турниры. Они будут рассчитаны на участников всех возрастов. Любители более активного отдыха смогут воспользоваться скалодромом для детей и взрослых, поиграть в пинг-понг и попробовать себя в ретроиграх на приставках.

