30 мая, 12:13Город
Бассейны в рамках проекта "Лето в Москве" начнут работать 1 июня
Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы
С 1 июня на фестивальных площадках "Московских сезонов" и в парках начнут работать бассейны под открытым небом в рамках проекта "Лето в Москве". Некоторые из них будут оборудованы и для детей, сообщили на портале мэра и правительства столицы.
Забронировать время для посещения можно с 30 мая на mos.ru. В Москве откроются 30 зон для плавания, а 14 из них будут работать в 12 парках:
- "Сокольники";
- "Ходынское поле";
- "Красная Пресня";
- парк 50-летия Октября;
- "Митино";
- "Дубки";
- "Фили";
- Серебряный бор;
- Измайловский парк;
- парк имени Юрия Лужкова;
- "Кузьминки" (с 1 июля);
- "Москворецкий" (с 1 июля).
Кроме того, бассейны будут открыты на 12 фестивальных площадках "Московских сезонов":
- Южное Медведково (пересечение улиц Молодцова и Сухонской);
- Вешняки (Вешняковская улица, дом 16);
- Гольяново (сквер у Гольяновского пруда);
- Свиблово (проезд Серебрякова, напротив владения 14, строения 23);
- Некрасовка (сквер у станции метро "Некрасовка");
- Марьино (улица Перерва, владение 52);
- Братеево (Ключевая улица, владение 22, у станции метро "Алма-Атинская");
- Теплый Стан (улица Теплый Стан, владение 1Б);
- Тропарево-Никулино (Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4);
- Куркино (пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской);
- Коптево (Коптевский бульвар, владение 18, парк "Бригантина");
- Крюково (бульварная зона 16-го микрорайона).
На Северном речном вокзале, в парке "Остров мечты" и спорткомплексах "Лужники", "Акватория ЗИЛ", "Чайка" и "Формула воды" также есть зоны для плавания.
Жители и гости города смогут воспользоваться шезлонгами, зонтиками, раздевалками, туалетами и душевыми. Для посетителей также будут работать пункты проката полотенец, бары с едой и напитками.
Отмечается, что система водоподготовки обеспечивает безопасное плавание. Вода проходит многоступенчатую фильтрацию и очистку. Кроме того, обеспечивается подогрев с лабораторным контролем и круглосуточным обслуживанием после каждого сеанса.
Летом 2024 года такие бассейны стали популярным местом отдыха. Их посетили около 900 тысяч человек, а 300 тысяч из них выбрали бассейны, которые были доступны для бронирования на mos.ru все лето. Москвичи могли проголосовать в проекте "Активный гражданин" за любимую площадку после завершения сезона.
В рамках проекта "Лето в Москве" с 1 июня стартуют разные мероприятия. Во всех районах столицы будут организовывать благотворительные, культурные и спортивные события. Многие из них будут бесплатными. Проект проходит во второй раз.
Ранее сообщалось, что многофункциональная городская площадка клуб "Москва" заработает на Тверском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве". Гости столицы и горожане смогут посещать клуб ежедневно с 1 июня по 7 сентября. Там организуют свыше 10 пространств.
По воскресеньям на Тверском бульваре ожидаются открытые шахматные турниры. Они будут рассчитаны на участников всех возрастов. Любители более активного отдыха смогут воспользоваться скалодромом для детей и взрослых, поиграть в пинг-понг и попробовать себя в ретроиграх на приставках.
Бассейны в рамках проекта "Лето в Москве" начнут работать 1 июня