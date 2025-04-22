Собянин объявил об открытии спорткомплекса для воспитанников школы-интерната № 1

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Спорткомплекс для школы-интерната № 1 открылся на северо-востоке столицы. Об этом объявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Известно, что в заведении, расположенном на 3-й Мытищинской улице, уже более 140 лет обучают детей с тяжелыми нарушениями зрения.

Собянин отметил, что теперь у воспитанников школы появилось больше возможностей для занятий спортом. По его словам, в новом спортивном комплексе есть бассейн, который оснащен поручнями и подъемниками. Также там оборудовали универсальный спортзал, тренажерный зал, зону рекреации со столом для шоудауна, раздевалки, медпункт и помещение для хранения инвентаря.

Кроме того, внутри комплекса организована безбарьерная среда, а также установлен информационный терминал, кнопки которого оснащены рельефно-точечным шрифтом Брайля. В помещении перила на лестницах адаптированы для незрячих детей, также они могут воспользоваться лифтом. Мэр отметил, что между зданиями построен теплый переход.

На территории спорткомплекса есть игровые и спортивные площадки. Имеется и зона для отдыха.

По информации Собянина, в комплексе будут проводиться уроки физкультуры, регулярные тренировки. Также там будут организовывать соревнования по плаванию, голболу, мини-футболу, легкой атлетике и дзюдо.

С мая в вечернее время спорткомплекс смогут посетить все желающие. Для этого нужно будет предварительно записаться, добавил глава города.

Ранее стало известно, что инвесторы получили от города 106 участков площадью около 155 гектаров для строительства спорткомплексов с 2016 года. Площадь зданий и сопутствующей инфраструктуры составит около 1,2 миллиона квадратных метров.

