Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жара до 34 градусов ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков Агентству "Москва".

По его прогнозу, в воскресенье, 8 июня, столбик термометра поднимется днем до плюс 30 градусов, на следующий день – до 33 градусов, а во вторник, 10 июня, – до плюс 34.

"Это еще не экстремальное тепло, но будет жарко", – отметил Цыганков.

Гидрометцентр России ожидает, что среднемесячная температура в июне составит плюс 17,3 градуса.

Жара прогнозируется летом в подверженных этому российских регионах – в южных районах Урала, включая Челябинск и Курган, а также в южной части СФО – Томской, Омской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

Цыганков заявлял, что аномальная жара для всех регионов разная. По его словам, для каких-то территорий экстремальными являются 40 градусов, а для других – 25. Он говорил, что Москву летом тоже ждет период влияния южного потока продолжительностью около 1–1,5 месяца.

