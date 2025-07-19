Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 09:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 700 столичных улиц

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 700 столичных улиц

Собянин сообщил об отражении очередной атаки БПЛА на Москву

Силами ПВО Минобороны пресечена попытка атаки на Москву беспилотника

Собянин: система ПВО Минобороны сбила четыре БПЛА на подлете к Москве

Сергей Собянин сообщил о планах расширения сети летних лагерей для подростков

Собянин: здание поликлиники № 46 на улице Казакова открыто после реконструкции

Собянин: проект "Активный гражданин" собрал уже более 300 млн мнений

Собянин сообщил об открытии после реконструкции филиала поликлиники № 46

Сергей Собянин рассказал о городской поддержке арт-индустрии и дизайна

Собянин: к 1 сентября в Москве откроется более 30 новых школ и детских садов

Около 700 улиц приведут в порядок в Москве в 2025 году. Как рассказал Сергей Собянин, особое внимание уделят вылетным магистралям. Среди них – Профсоюзная улица, Щелковское шоссе, а также Волгоградский проспект – там работы идут на участке от Садового кольца до МКАД.

Вместе с тем, в столице появится новый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки. Он протянется от Нагатинской до Шлюзовой набережной более чем на 10 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика