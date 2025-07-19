Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 700 столичных улиц

Около 700 улиц приведут в порядок в Москве в 2025 году. Как рассказал Сергей Собянин, особое внимание уделят вылетным магистралям. Среди них – Профсоюзная улица, Щелковское шоссе, а также Волгоградский проспект – там работы идут на участке от Садового кольца до МКАД.

Вместе с тем, в столице появится новый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки. Он протянется от Нагатинской до Шлюзовой набережной более чем на 10 километров.

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