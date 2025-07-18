ПВО сбила 22 беспилотника над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ за два часа. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

По десять дронов уничтожили над территорией Брянской области и Крыма, а также еще по одному – над Московским регионом и Орловской областью. Воздушные цели были сбиты в период с 21:00 до 23:00 по Москве.

Ранее 14-летняя девочка пострадала в Калужской области в результате падения обломков украинского беспилотника. Фрагменты БПЛА повредили двухэтажный жилой дом, не вызвав возгорания. Однако осколки стекла ранили подростка.

Еще один человек пострадал в результате воздушной атаки ВСУ в Смоленской области. Ему оказали необходимую помощь. Кроме того, из-за атаки беспилотников был незначительно поврежден один из местных гражданских объектов.