Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом "мегасделку" по закупке беспилотников

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с американским лидером Дональдом Трампом "мегасделку" по закупке дронов. Об этом политик рассказал в интервью изданию The New York Post.

Зеленский заявил, что американцам необходима технология беспилотников, поэтому сделка окажется выигрышной как для США, так и для Украины.

По данным издания, Киев предложил поделиться всей информацией, накопленной о БПЛА за три года конфликта с Россией. Как утверждают журналисты, американские технологии в данной области отстают от китайских и российских, а военные Штатов плохо подготовлены к использованию дронов.

Ранее Трамп заявил о поставке 17 комплексов ПВО Patriot для Украины. Уточнялось, что полная стоимость этого оружия будет возмещена Вашингтону со стороны НАТО.

Позже стало известно, что поставками занимается Германия. При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус порекомендовал странам Европы "открыть свои кошельки", чтобы собрать деньги на покупку вооружения.

