Девочка пострадала в Калужской области из-за атаки дронов ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

14-летняя девочка пострадала в Калужской области в результате падения обломков украинского беспилотника, сообщает Life.ru со ссылкой на губернатора региона Владислава Шапшу.

По его информации, в ночь на 17 июля силы ПВО России уничтожили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией области – в Думиничском, Ульяновском и Сухиничском районах. В последнем обломки БПЛА повредили двухэтажный жилой дом, не вызвав возгорания. Однако осколки стекла ранили подростка.

На фоне атаки со стороны Украины вводились временные ограничения в аэропорту Калуги. Авиагавань не принимала и не отправляла рейсы. Спустя восемь часов запрет сняли.