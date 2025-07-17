ПВО сбила за ночь 122 беспилотника над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 17 июля уничтожили 122 украинских беспилотника самолетного типа над 12 регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Самое большое количество дронов удалось сбить в Брянской и Курской областях – 43 и 38 беспилотников соответственно. Кроме того, 10 БПЛА ликвидировали в Орловской области, по 6 – в Смоленской и Воронежской областях, 5 – в Белгородской области, по 3 – в Крыму, Калужской области и Московском регионе, по 2 – в Ленинградской и Липецкой областях, а также еще 1 дрон – в Тульской области.

В Воронеже обломки дрона влетели в многоэтажный жилой дом, в результате чего ранения получили трое несовершеннолетних. Жителей одного из подъездов дома эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения.

В Белгородской области, в селе Смородино, погибла местная жительница в результате сброса с БПЛА взрывчатки на частный жилой дом.

Кроме того, еще один мирный житель получил травмы в Смоленской области. Ему уже оказали необходимую медпомощь. При атаке БПЛА в регионе также был незначительно поврежден гражданский объект.