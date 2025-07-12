Украинский БПЛА нанес удар по спорткомплексу "Белгород Арена"

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские беспилотники атаковали два социальных объекта в Белгороде. Один из них нанес удар по спорткомплексу "Белгород Арена", где проходили занятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате в комплексе загорелась кровля.

Второй БПЛА повредил фасады и остекления еще одного социального объекта. По предварительным данным, пострадавших нет

"Еще одно доказательство, что враг намеренно атакует мирные гражданские объекты, где люди занимаются спортом, где нет, не было и не будет военных объектов. И это подтверждает, что решение об отмене праздничных мероприятий в честь Дня Прохоровского поля было верным. Задача врага – террор", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее пожилая женщина погибла в результате атаки украинских БПЛА на Ростовскую область. В результате падения дрона на двухэтажный 8-квартирный дом в поселке Долотинка Миллеровского района была повреждена плита перекрытия, которая обрушилась на проживающую в доме пенсионерку.

Кроме того, украинский дрон попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в городе Ельце Липецкой области. В результате взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания.

