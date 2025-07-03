Дрон попал в строящуюся секцию дома в Липецкой области

Фото: телеграм-канал "Игорь Артамонов"

Дрон попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в городе Ельце Липецкой области, сообщает глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители дома эвакуированы. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Также, по информации Артамонова, БПЛА упал на парковке возле одного из предприятий в Ельце и вызвал пожар. Огонь был оперативно локализован. Сотрудников соседних цехов эвакуировали. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди них нет.

Губернатор подчеркнул, что на территории всей Липецкой области сохраняется желтый уровень воздушной опасности.

Ранее Артамонов сообщил, что в результате падения обломков дрона на частный дом погибла женщина 1954 года рождения. Еще двое местных жителей оказались ранены.