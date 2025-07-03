Женщина погибла из-за падения обломков дрона в Липецкой области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина погибла, еще два человека получили ранения из-за падения обломков украинского БПЛА на частный дом в Липецкой области, сообщает глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, погибшая женщина 1954 года рождения проживала в доме, на который упали осколки. Еще двум пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Артамонов добавил, что выезжает для работы на месте происшествия. Спасательные службы и экстренные ведомства региона работают в усиленном режиме. В Липецкой области сохраняется красный уровень угрозы.

Ранее атаке БПЛА подверглась Воронежская область. Дежурные силы ПВО ликвидировали свыше 5 дронов в небе над регионом.

Также вечером 1 июля жилой дом загорелся в результате атаки дронов в Курской области. Врио главы региона Александр Хинштейн подчеркнул, что в результате произошедшего никто из местных жителей не пострадал.