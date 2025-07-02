Жилой дом загорелся в результате атаки дронов в Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Жилой дом загорелся в городе Льгове Курской области из-за атаки украинских БПЛА, сообщает врио главы региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По информации Хинштейна, атака дронов произошла вечером 1 июля. В результате ударов загорелся одноэтажный 3-квартирный дом.

Врио главы региона подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами предприятие в Ижевске. По последний данным, в результате этой атаки пострадали 45 человек. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, ночью 1 июля ВСУ совершили массированную атаку на ЛНР при помощи БПЛА. По словам главы региона Леонида Пасечника, 35 из 40 задействованных Украиной дронов были ликвидированы.