Силы ПВО ликвидировали дрон в небе Ростовской области

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Силы ПВО ликвидировали украинский дрон в небе над хутором Веселый Ростовской области, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

В результате падения осколков БПЛА были повреждены забор, ворота и окна частного дома. Живущий там мужчина инвалид-колясочник не пострадал.

Слюсарь заявил, что на месте происшествия работают представители районной администрации, чтобы оценить весь причиненный ущерб. Местные власти окажут хозяину дома помощь в восстановлении имущества.

При этом врио губернатора подчеркнул, что дежурные силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку на Ростовскую область. Местных жителей просят соблюдать осторожность.

Ранее массовый пролет украинских дронов был зафиксирован над территорией Луганской Народной Республики (ЛНР). Только над Луганском замечено свыше 20 БПЛА. СМИ сообщают о пожарах в нескольких районах города.

Также Украина атаковала дальнобойными ракетами по Донецк вечером в понедельник, 30 июня. В результате этих ударов погибла местная жительница, мужчина и подросток получили ранения.