В Донецке 10 человек пострадали при обстреле со стороны ВСУ

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Как минимум 10 человек пострадали из-за обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с РИА Новости заявил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, ВСУ атаковали жилые кварталы Ленинского района Донецка. В результате удара повреждены жилой дом и два коммунальных предприятия. На месте работают аварийные бригады и следственные органы.

"Разрушения достаточно значительные. Скорая сейчас эвакуировала 10 человек, раненых", – указал мэр.

При этом четверо из пострадавших получили легкие ранения. Остальные находятся в средней степени тяжести, а также в тяжелом состоянии. Всем им оказывается медпомощь.

По данным журналистов, из-за украинского удара обрушилась крыша двухэтажного дома на улице Кирова, также повреждены гражданские автомобили.

О серии взрывов в Ленинском районе Донецка сообщалось 17 июня. На фоне ударов в городе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее два мирных жителя погибли и еще один пострадал в результате попадания вражеского БПЛА по автомобилю в Грайворонском округе Белгородской области. Автомобиль подвергся атаке на участке автодороги Косилово – Почаево.

