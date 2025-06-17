ТАСС: минимум десять взрывов прогремело в Донецке

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В Ленинском районе Донецка прогремели по меньшей мере десять взрывов, сообщает ТАСС.

По данным агентства, большая часть взрывов была слышна в спальном районе города. На фоне этого в Донецке работают средства противовоздушной обороны (ПВО). К настоящему моменту сведения о пострадавших или повреждениях не поступали.

В ночь на 17 июня силы ПВО уничтожили 147 украинских БПЛА над российскими регионами. Дроны были ликвидированы над территориями Курской, Липецкой, Орловской, Воронежской, Тверской, Белгородской, Брянской, Тамбовской, Тульской областей, а также в небе над Московским регионом.

В частности, 43 беспилотных летательных аппарата удалось сбить над Брянской областью. В результате атаки вражеских дронов никто не пострадал. Также на подлете к Москве средства ПВО уничтожили два беспилотника, сообщал Сергей Собянин.