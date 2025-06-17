Средства ПВО за ночь уничтожили 147 БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 147 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в период с 23:30 16 июня по 07:00 17 июня российские бойцы ликвидировали дроны в небе над Курской, Липецкой, Орловской, Воронежской, Тверской, Белгородской, Брянской, Тамбовской, Тульской областями и над территорией Московского региона.

Кроме того, 43 беспилотных летательных аппарата удалось сбить над Брянской областью, заявил глава субъекта Александр Богомаз. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, а также не были повреждены здания.

"Оперативные и экстренные службы работают на местах", – добавил губернатор в телеграм-канале.

На подлете к Москве силы ПВО уничтожили два дрона, сообщил Сергей Собянин. В связи с атакой украинских беспилотников в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, они продлились около получаса.