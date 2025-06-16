16 июня, 23:54Происшествия
Силы ПВО сбили 51 беспилотник над Белгородской областью за 3 часа
Фото: министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области вечером 16 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Вражеские дроны были сбиты в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени.
Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате очередного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один мирный житель в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. Дрон сдетонировал на территории частного дома, ранения получила женщина. Пострадавшую доставили в больницу Белгорода, где ей оказывают всю необходимую помощь.
Ранее вражеский БПЛА атаковал Елабужский район Татарстана. В результате фрагменты дрона упали на здание КПП местного автомобильного завода. В итоге были ранены 13 человек. Из-за атаки погиб рабочий. Позже число погибших увеличилось до двух.
После атаки все местные предприятия и объекты жизнеобеспечения продолжили работу в штатном режиме.
ВСУ с помощью БПЛА нанесли удары по приграничным районам Курской области