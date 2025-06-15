Число погибших после атаки БПЛА в Татарстане увеличилось до двух человек

Фото: телеграм-канал "ТАТМЕДИА | Новости Казани и Татарстана"

Число жертв атаки украинского беспилотника по Татарстану возросло до двух человек, сообщила пресс-служба главы республики.

"Скончался еще один пострадавший в Елабуге, который был в тяжелом состоянии", – цитирует РИА Новости.

Вражеский БПЛА 15 июня атаковал Елабужский район Татарстана. В результате фрагменты дрона упали на здание КПП местного автомобильного завода. В итоге были ранены 13 человек, один из них был в тяжелом состоянии. Из-за атаки погиб рабочий.

Также на месте ЧП возник пожар, но его быстро ликвидировали. Несмотря на инцидент, все предприятия и объекты жизнеобеспечения в республике работают в штатном режиме.

