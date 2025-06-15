Мирный житель погиб из-за атаки БПЛА в Татарстане

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Рабочий погиб после попытки атаки украинских дронов на Елабужский район Татарстана, глава республики Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

По его словам, при ликвидации вражеского дрона фрагменты упали на здание КПП автомобильного завода. Ранения в результате получили 13 человек, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.

Минниханов подчеркнул, что всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медпомощь. Однако на месте ЧП также возник пожар. Его быстро потушили соответствующие службы.

"Атака на гражданских людей еще раз доказывает кровавый и жестокий киевский режим, с которым борется наша страна. Приношу глубокие соболезнования семье погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – написал глава республики.

Минниханов также обратил внимание на стабильную работу всех предприятий и объектов жизнеобеспечения в республике, несмотря на произошедшее. Оперативные службы находятся в постоянной боевой готовности, добавил он.

Ранее в Курской области мужчина погиб при атаке ВСУ на Рыльский район. Ракетный удар попал по культурно-досуговому центру имени Даниила Гранина в селе Пригородняя Слободка.

Еще пятеро оказались ранены. У четверых осколочные ранения, переломы и ушибы, у двух женщин контузии. Кроме того, после атаки на кровле здания произошел пожар площадью около 400 квадратных метров.