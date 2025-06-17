17 июня, 04:07Транспорт
Аэропорты Московского региона вновь открыты на прием рейсов
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский вновь открыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Таким образом, ограничения, введенные в ночь на 17 июня, продлились примерно полчаса.
Меры безопасности были объявлены в столичных авиагаванях в связи с очередной атакой вражеских БПЛА в Московском регионе. По данным Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона на подлете к Москве.
Временные ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Калуги, Тамбова и Нижнего Новгорода.