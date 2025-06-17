Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Тамбова

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Ограничения на полеты объявили в аэропорту Тамбова. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В целях обеспечения безопасности полетов воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

Аналогичные меры безопасности были введены ночью 17 июня в калужском аэропорту Грабцево. Ограничения там продолжают действовать.

Ранее сообщалось, что около 10 тысяч россиян в ОАЭ столкнулись с перебоями в авиасообщении из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Генеральное консульство усилило работу не только с ведомствами и туристическими операторами, но и с авиакомпаниями.