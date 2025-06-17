01:23Транспорт
Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Тамбова
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Ограничения на полеты объявили в аэропорту Тамбова. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В целях обеспечения безопасности полетов воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.
Аналогичные меры безопасности были введены ночью 17 июня в калужском аэропорту Грабцево. Ограничения там продолжают действовать.
Ранее сообщалось, что около 10 тысяч россиян в ОАЭ столкнулись с перебоями в авиасообщении из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Генеральное консульство усилило работу не только с ведомствами и туристическими операторами, но и с авиакомпаниями.
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