Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: 123RF/nkooume

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что данные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в регионе.

Ранее рейс 5803 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Владивосток – Москва, был перенесен на сутки из-за технической неисправности лайнера. Отправления ожидали 373 пассажира, включая 35 детей. Авиакомпания обеспечила их питанием и размещением в гостинице.

Позже пассажиры вылетели из Владивостока в Москву. Самолет на рейсе был заменен.