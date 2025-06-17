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00:32

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: 123RF/nkooume

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что данные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в регионе.

Ранее рейс 5803 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Владивосток – Москва, был перенесен на сутки из-за технической неисправности лайнера. Отправления ожидали 373 пассажира, включая 35 детей. Авиакомпания обеспечила их питанием и размещением в гостинице.

Позже пассажиры вылетели из Владивостока в Москву. Самолет на рейсе был заменен.

В Домодедово сократился пассажиропоток из-за отмен рейсов на Ближний Восток

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