Пассажиры задержанного из-за неисправности рейса Владивосток – Москва вылетели в столицу

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Пассажиры рейса "Аэрофлота", задержанного из технической неисправности лайнера, вылетели из Владивостока в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную аэропорта.

Уточняется, что самолет вылетел в 08:26 по местному времени (в 01:26 по московскому) 16 июня. При этом в справочной аэропорта подтвердили, что самолет на рейсе был заменен.

Рейс 5803 авиакомпании "Аэрофлот", следующий по маршруту Владивосток – Москва, был перенесен на сутки из-за технической неисправности лайнера. Изначально самолет должен был вылететь в воскресенье, 15 июня.