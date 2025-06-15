Рейс Владивосток – Москва перенесен на сутки из-за неисправности лайнера

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Рейс 5803 авиакомпании "Аэрофлот", следующий по маршруту Владивосток – Москва, был перенесен на сутки из-за технической неисправности лайнера, передает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Изначально самолет должен был вылететь в воскресенье, 15 июня. Теперь ориентировочное время вылета – 16 июня в 06:30 по местному времени (23:30 по Москве 15 июня. – Прим. ред.).

Сейчас отправления ожидают 373 пассажира, включая 35 детей. Авиакомпания обеспечила их питанием и размещением в гостинице.

Источник РИА Новости в прокуратуре уточнил, что отправление рейса было запланировано на 14:03 (07:03 по московскому времени). В свою очередь, в справочной аэропорта сообщили, что самолет на этом рейсе будет заменен.

Ранее сразу несколько рейсов между Москвой и некоторыми городами Белоруссии были задержаны из-за инцидента с птицей, попавшей в двигатель одного из самолетов. ЧП произошло при заходе на посадку в аэропорту Бреста, борт приземлился благополучно.

Кроме того, в Домодедово около 300 человек почти сутки ожидали посадки в самолет авиакомпании Egypt Air на рейс в Шарм-эль-Шейх. Время вылета несколько раз переносили по технической причине.