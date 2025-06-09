Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой вылета борта в Шарм-эш-Шейх

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров рейса, вылет которого был задержан более чем на 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Борт авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Шарм-эш-Шейх. Из-за задержки пассажиров разместили в гостинице. Кроме того, им предоставили напитки и горячее питание.

Прокуратура планирует проконтролировать не только соблюдение прав пассажиров, но и предоставление им всех услуг, которые положены гражданам по федеральным авиационным правилам.

Ранее сотни российских туристов не могли улететь из Гаваны в Москву. Изначально сообщалось о задержке рейса по техническим причинам, однако позже завершилось рабочее время экипажа. Кроме того, выяснилось, что в самолете закончилась еда.

Путешественники все же вылетели в российскую столицу спустя 30 часов.

