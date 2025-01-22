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22 января, 13:30

Туризм

Застрявшие в Гаване туристы вернулись в Москву после 30 часов ожидания рейса

Застрявшие в Гаване туристы вернулись в Москву после 30 часов ожидания рейса

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В Москву вернулись туристы, которые провели в аэропорту Гаваны больше 30 часов. Задержка рейса произошла по техническим причинам. Сначала вылет отложили на час, а затем пассажиров попросили покинуть самолет и забрать багаж.

Новое время вылета людям не сообщали очень долго. Пассажиры разбили палаточный лагерь прямо в аэропорту, после чего им предоставили места в гостинице. В ситуации сейчас разбирается транспортная прокуратура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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