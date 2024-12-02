Голодавшая в круизе в Антарктиду россиянка достигла договоренности с организаторами

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Волгоградская туристка Наталья Литвинова, которая объявляла голодовку с требованием компенсировать сорванный антарктический тур, урегулировала спор с компанией. Об этом она рассказал в беседе с РИА Новости.

"Инцидент исчерпан. Претензий с моей стороны больше нет", – сказала Литвинова.

Она не смогла уточнить детали компенсации, сославшись на невозможность разглашения.

Круизный лайнер SH Diana, который должен был доставить туристов в Антарктиду, не смог достигнуть точки назначения из-за сломанного винта. Также из-за неполадок не состоялась большая часть высадок на близлежащие острова. На борту застряли более 170 пассажиров, включая россиян.

Несколько россиян объявили голодовку, не согласившись с условиями компенсации. Литвинова тогда запросила аналогичный круиз в течение ближайших 2 лет, а также возмещение транспортных расходов. Стоимость одного тура составила свыше 1 миллиона рублей, уточняли туристы.

