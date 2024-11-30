Россиянка осталась единственной голодающей на лайнере, шедшем в Антарктиду

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Жительница Волгограда Наталья Литвинова уже пять дней голодает на заглохшем лайнере SH DIANA, шедшем в Антарктиду. Об этом она сама рассказала "Газете.ру".

Она заявила, что хочет получить от компании ваучер на аналогичный круиз, поскольку еще один тур купить не сможет.

"Договориться, возможно, удалось некоторым пассажирам. Все закрыто договором о неразглашении. На каких условиях, никто не говорит. Два пассажира со мной голодали, они прекратили два дня назад, потому что получили, видимо, от компании какое-то предложение, но не говорят, какое. Я не получала, я не прекращаю", – рассказала она.

По ее словам, компания не ответила на требования, хотя персонал судна спокойно относится к голодовке Натальи и предлагает пройти медосмотр.

Пассажирка рассказала, что чувствует себя хорошо, но очень разочарована и подавлена морально.

29 ноября в СМИ появились сообщения о том, что россияне устроили голодовку на борту лайнера SH DIANA. Судно застряло из-за поломки двигателя, и большая часть высадок не состоялась, включая и заветную высадку в Антарктиде.

Ранее сообщалось, что на судне застряли около 20 россиян и 90 китайцев. Также на лайнере находятся граждане Великобритании, Австралии, Канады и других стран.