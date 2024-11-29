Посольство РФ в Аргентине заявило, что пассажирам SH Diana ничего не угрожает

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пассажирам круизного лайнера SH Diana ничего не угрожает. Об этом заявили в посольстве РФ в Аргентине, передает РИА Новости.

Диппредставительство уже связалось с пассажирами лайнера. По данным ведомства, для помощи в урегулировании ситуации были подключены контакты в провинции Огненная земля, где ожидают прибытия судна 1 декабря.

"В настоящее время разбираемся с сутью претензий российских граждан, часть из которых подтвердили, что объявили голодовку", – сказали в посольстве, добавив, что также что вышли на связь с компанией, отвечающей за организацию круиза.

В дипмиссии отметили, что бортовые системы работают в штатном режиме, а экипаж и береговые службы контролируют ситуацию.

В свою очередь, российские туристы, находящиеся на борту SH Diana, записали видеообращение к руководству компании Swan Hellenic с требованием вернуть полную стоимость тура в Антарктиду.

"Мы уверены, что корабль вышел в море уже сломанным, тем самым подвергнув опасности наши жизни. Вы пытались на сломанном лайнере совершить круиз. Вместо путешествия в Антарктиду по прекрасной программе с 17 остановками, люди фактически получили три высадки по часу и 20 дней болтания на сломанном корабле, в котором не работает стабилизация, укачки и отсутствие всяческих развлечений. За это вы хотите удержать половину денег. Если вы считаете, что это справедливо, мы готовы это оспаривать. Верните деньги", – заявили пассажиры.

29 ноября стало известно, что более 170 пассажиров, в том числе россияне, застряли на круизном лайнере SH Diana в Антарктике. Капитан судна заявил, что произошла поломка одного из винтов, поэтому судно не дойдет до Антарктиды.

Организовавшая путешествие круизная компания Swan Hellenic отказалась возмещать пассажирам сумму на тур, предложив туристам возмещение лишь половины от выплаченной ими суммы или "кредит на будущий круиз".

Людям подобные условия не понравились, после чего они объявили голодовку. Одна из туристок рассказала, что в рамках тура они должны были совершить 15 выходов на сушу, однако сделали это только 3 раза. Лайнер при этом продолжает движение, но не в Антарктиду, а в Аргентину, поскольку судно не может зайти в порт конечной точки.