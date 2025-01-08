Чернышенко назвал 2024 год рекордным по числу турпоездок по России

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Число туристических поездок по России за весь прошлый год может вырасти до 92 миллионов и стать рекордным за всю историю статистических наблюдений. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, передает ТАСС.

По данным Росстата, турпоток по всей России в период с января по ноябрь 2024 года увеличился практически на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составил 79,2 миллиона поездок. Такой рост, по словам Чернышенко, позволит к 2030 году достичь 5% доли туризма в ВВП страны и показателя в 140 миллионов туристических поездок.

Вице-премьер также указал на рост, который наблюдается среди иностранных туристов, приезжающих в Россию. Так, количество поездок путешественников из-за рубежа в Хабаровский край увеличилось в 3 раза, в Амурскую область – в 2,4, а в Приморье – в 2,1. Многие из них, как утверждает Чернышенко, прилетали из Китая.

По абсолютным показателям лидерами остаются Москва (11,1 миллиона турпоездок), Краснодарский край (9,4 миллиона) и Санкт-Петербург (5,8 миллиона), а также Подмосковье, Крым, Ставропольский край, Татарстан, Свердловская, Тюменская и Ростовская области.

При этом больше всего за 2024 год увеличился спрос на путешествия в Республику Тыва (плюс 64,8%), Чечню (плюс 58,8%) и Рязанскую область (плюс 46,5%), а также в Чувашию, Ростовскую, Смоленскую, Омскую, Оренбургскую, Томскую и Ульяновскую области.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников добавил, что в прошлом году были зафиксированы две ключевые тенденции в развитии внутреннего туризма: рост новых туристических центров, особенно в Сибири. Там, по его словам, рост турпоездок составил свыше 16%. Кроме того, в 2024 году наблюдалось серьезное увеличение интереса к РФ со стороны иностранцев.

"Мы будем и дальше создавать привлекательные условия для путешествий, чтобы как можно больше людей открывали для себя красоту и разнообразие нашей страны", – подытожил Решетников.

Ранее в Москве прошла церемония вручения третьей национальной премии "Горы России". По ее результатам "Эльбрус" стал лучшим горнолыжным курортом.

Курорт "Манжерок" победил в номинациях "Лучший горнолыжный курорт для семейного отдыха" и "Лучший в России горнолыжный отель". В свою очередь, "Красная Поляна" была названа самым событийным горнолыжным курортом в России, а "Большой Вудъявр" признали лучшим в России горнолыжным курортом в черте города.