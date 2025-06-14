Росавиация взяла на контроль потерю багажа на рейсах Turkish Airlines

Фото: телеграм-канал Mash

Росавиация и министерство транспорта РФ взяли на контроль ситуацию с потерей багажа россиян. Об этом рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines не смогла доставить в Москву из Антальи багаж россиян, следовавших несколькими авиарейсами 13–14 июня.

Аэропорт Внуково увеличил количество сотрудников, чтобы оперативнее обрабатывать заявки пассажиров. Авиакомпании рекомендовано в кратчайшие сроки решить вопрос с доставкой багажа в Москву, а также скорректировать технологию загрузки багажа на свои рейсы.

Ранее российских туристов с умными чемоданами не пустили на авиарейсы. По данным СМИ, с проблемами россияне столкнулись при перелете авиакомпаниями Emirates и FlyDubai. У путешественников, как утверждается, был с собой умный чемодан, который совмещает в себе пауэрбанк, GPS-маячок и встроенные весы.

Как отметили журналисты, большинство авиакомпаний ограничили провоз умных чемоданов по правилам пожарной безопасности.