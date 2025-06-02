SHOT: российских туристов со смарт-чемоданами не пустили на авиарейсы

02 июня, 16:56Туризм
Фото: rarebaggage.ru
Российских туристов с умными чемоданами не пустили на авиарейсы. Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".
По словам журналистов, с такими проблемами россияне столкнулись при перелете авиакомпаниями Emirates и FlyDubai. У путешественников, как утверждается, был с собой умный чемодан, который совмещает в себе пауэрбанк, GPS-маячок и даже встроенные весы.
Как рассказали туристы, смарт-чемодан не разрешили взять ни в багаж, ни в ручную кладь. Из-за этого люди якобы были вынуждены передавать вещь друзьям или продавать в аэропорту.
В СМИ подчеркнули, что большинство авиакомпаний ограничили провоз умных чемоданов по правилам пожарной безопасности из-за литиевых батареек, которые могут перегреться и воспламениться.
Смарт-чемоданы – тренд среди туристов, их покупают за 15–30 тысяч рублей. При этом в магазинах продавцы уверяют граждан, что трудностей в аэропорту не будет. Авиаперевозчики рекомендовали внимательно изучать правила провоза багажа, в том числе разрешенную мощность встроенных в чемодан батареек.
Ранее Генпрокуратура РФ заявила, что авиакомпания "Победа" незаконно сокращала габариты ручной клади, из-за чего пассажиры не могли перевозить некоторые вещи. Таким образом, перевозчик специально создал заведомо неприемлемые условия, уточнили в ведомстве.
"Победа" прокомментировала ситуацию и сообщила, что не накладывает ограничений на ручную кладь, к габаритам которой по закону нельзя предъявлять требования. В организации отметили, что пассажиры сами выбирают между двумя способами провоза ручной клади.
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