SHOT: российских туристов со смарт-чемоданами не пустили на авиарейсы

Фото: rarebaggage.ru

Российских туристов с умными чемоданами не пустили на авиарейсы. Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

По словам журналистов, с такими проблемами россияне столкнулись при перелете авиакомпаниями Emirates и FlyDubai. У путешественников, как утверждается, был с собой умный чемодан, который совмещает в себе пауэрбанк, GPS-маячок и даже встроенные весы.

Как рассказали туристы, смарт-чемодан не разрешили взять ни в багаж, ни в ручную кладь. Из-за этого люди якобы были вынуждены передавать вещь друзьям или продавать в аэропорту.

В СМИ подчеркнули, что большинство авиакомпаний ограничили провоз умных чемоданов по правилам пожарной безопасности из-за литиевых батареек, которые могут перегреться и воспламениться.

Смарт-чемоданы – тренд среди туристов, их покупают за 15–30 тысяч рублей. При этом в магазинах продавцы уверяют граждан, что трудностей в аэропорту не будет. Авиаперевозчики рекомендовали внимательно изучать правила провоза багажа, в том числе разрешенную мощность встроенных в чемодан батареек.

Ранее Генпрокуратура РФ заявила, что авиакомпания "Победа" незаконно сокращала габариты ручной клади, из-за чего пассажиры не могли перевозить некоторые вещи. Таким образом, перевозчик специально создал заведомо неприемлемые условия, уточнили в ведомстве.

"Победа" прокомментировала ситуацию и сообщила, что не накладывает ограничений на ручную кладь, к габаритам которой по закону нельзя предъявлять требования. В организации отметили, что пассажиры сами выбирают между двумя способами провоза ручной клади.